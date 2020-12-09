26 suçtan aranıyordu: Urfa'da yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri (jasat timi) tarafından 2017 yılından beridir aranan Ö.D. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı.

Örgüt kurma ve kişinin kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak kendini tanıtan ve dolandırıcılık suçlarından 26 suç dosyası bulunan Ö.D. Akçakale İlçesinde yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan Ö.D. komutanlıkta yapılan işlemlerinin ardından Akçakale Adliyesine sevk edildi. Şahıs dolandırıcılık suçuyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.