31 kamu personelinin 15 yıl hapsi isteniyor

İstanbul Kartal'da 6 Şubat 2019'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı olayla ilgili davada iddianame tamamlandı. İddianamede binanın yapı ruhsatının alındığı 1992'den çöktüğü 2019'a kadar Kartal Belediyesi'nde görevli 31 kamu personeli hakkında 15 yıla kadar hapis istendi. Belediye İmar Müdürlüğü'nde çalışan imar müdürü, mıntıka mühendisi, mıntıka şefi ve Belediye Başkan Yardımcısı'nın şüpheli olduğu bildirildi.İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye konulan bilirkişi raporunda, belediyenin ruhsat ve yapı kontrol biriminde görevli, kontrol ve denetleme yetkisi olan belediye görevlilerinin 'tali kusurlu' olduğu belirtildi.İddianamede, geçmiş yıllardan günümüze kadar şüphelilerin kusur ve ihmallerine yer verildi. Buna göre yapı izni olan binanın kullanım izni yoktu. Ancak buna rağmen 1995'te elektrik aboneliği, 1996'da su aboneliği verildi. Ruhsatta 7 kat olan binaya kaçak iki kat çıkıldı ve bina ruhsat ölçülerinden farklı inşa edilerek yıkılmasına neden oldu.Binanın müteahhidi Hikmet Yeşilyurt, 2001'de hasar tespiti talep etti. Belediyece yapılan incelemede "hasar tespit edilemedi" raporu düzenlendi. Ruhsata aykırı olarak yapılan binanın mühürlenmesi ve ruhsata aykırı yapılan kat ve eklentilerinin ortadan kaldırılmasının gerektiğinin anlatıldığı iddianamede, bu işlemlerin yapılmadığı belirtildi.