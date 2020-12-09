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5 liradan alınacağı duyurulmuştu... 400 tane balon balığı yakalayıp getirdi!

Türkiye kıyılarında da görülen balon balığı balıkçıların kabusu haline gelmişti... Keskin dişleri ile ağları parçalayan, denizlerdeki balık popülasyonunu etkileyen balon balığının 5 liradan satın alınacağı duyurulmuştu. İlk teslim için balıkçılar yakaladıkları balon balıklarını getirmeye başladı. Bir balıkçının elindeki poşette 400 balon balığı ile gelmesi görenleri hayrete düşürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 9.12.2020 10:59 Son Güncelleme: 9.12.2020 11:41 ABONE OL
5 liradan alınacağı duyurulmuştu... 400 tane balon balığı yakalayıp getirdi!

Akdeniz ve Ege Denizi'nde avcılık yapan balıkçılara her balon balığı kuyruğu için yapılacak 5 lira ödeme kararı ardından ilk teslim için balıkçılar Antalya Balıkçı Barınağı'na gelmeye başladı.

Balıkçı Ahmet Telçelik, içinde 400 tane olduğunu söylediği kuyruk dolu poşetiyle barınağa geldi.

TARIM MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TESLİM ALACAK

Kuyruğuna 5 lira ödenecek balon balığını, balıkçı barınağında Tarım İl Müdürlüğü ekipleri makbuz karşılığı teslim alacak.

Balıkçı Ahmet Telçelik, sabah saatlerinden barınağa ilk gelen balıkçılardan birisi oldu.

Telçelik'i bir poşet içinde getirdiğ balon balığı kuyruklarını, bıçakla kestiğini ve içinde 400 tane olduğunu söyledi.

İstilacı ve diğer balık türleri için zararlı olan balon balığının avlanmasının teşvik edilmesine dair karar balıkçıları sevindirmişti.

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5 liradan alınacağı duyurulmuştu... 400 tane balon balığı yakalayıp getirdi!
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