Haberler Yaşam Haberleri 5 liradan alınacağı duyurulmuştu... 400 tane balon balığı yakalayıp getirdi!

5 liradan alınacağı duyurulmuştu... 400 tane balon balığı yakalayıp getirdi! Türkiye kıyılarında da görülen balon balığı balıkçıların kabusu haline gelmişti... Keskin dişleri ile ağları parçalayan, denizlerdeki balık popülasyonunu etkileyen balon balığının 5 liradan satın alınacağı duyurulmuştu. İlk teslim için balıkçılar yakaladıkları balon balıklarını getirmeye başladı. Bir balıkçının elindeki poşette 400 balon balığı ile gelmesi görenleri hayrete düşürdü.

DHA Giriş Tarihi: 9.12.2020 10:59 Son Güncelleme: 9.12.2020 11:41 ABONE OL

Akdeniz ve Ege Denizi'nde avcılık yapan balıkçılara her balon balığı kuyruğu için yapılacak 5 lira ödeme kararı ardından ilk teslim için balıkçılar Antalya Balıkçı Barınağı'na gelmeye başladı.

Balıkçı Ahmet Telçelik, içinde 400 tane olduğunu söylediği kuyruk dolu poşetiyle barınağa geldi.