50 yıllık evli çifti ölüm de ayıramadı

Gaziantep'in slahiye ilçesinde gece işyerinden eve dönen Yücel Duman, Hasanlök Mahallesi'nde birlikte yaşadığı babası Mustafa Duman (72) ile annesi Zeliha Duman'ı (71) evde hareketsiz buldu.

Duman'ın haber vermesi üzerine ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki mahalleye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cesedi İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

50 yıllık evli oldukları öğrenilen yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği şüphesi üzerinde durulurken, cesetler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Anne ve babasının ölümünün ardından Yücel Duman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün canım anam sobayı yakamadı donuyorum mekanın cennet olsun anam babam" sözleriyle acısını dile getirdi.