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'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı! Yaşanan korkunç anlar kamerada

’da bir iş yerine elinde iki bıçakla gelen ve burada kaybolduğunu iddia ettiği kardeşine ait cep telefonunun verilmesini isteyen  kişi, iş yeri sahibinin boğazına sarıldı. İş yeri sahibinin arkadaşı tarafından elindeki bıçak tekme ile düşürülen saldırgan, 5 metre yükseklikten atlayarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.12.2020 15:37 Son Güncelleme: 9.12.2020 16:13 ABONE OL
Avcılar'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı! Yaşanan korkunç anlar kamerada

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşanan korkunç olay, dün saat 16.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi'ndeki Ispartakule Mevkii'nde meydana geldi. Erkek giyim mağazasının önünde bir tanıdığı ile duran Erdem Ertek'in yanına gelen yabancı uyruklu kişi, kardeşinin bir gün önce mağazanın önünde cep telefonunu düşürdüğünü, bu telefonun da iş yerindeki bir kişi tarafından alındığını iddia etti.

İstanbul Avcılar'daki bıçaklı dehşet kamerada | Video

YAŞANAN KORKUNÇ ANLARIN DETAYLARI

Cep telefonunun verilmesini isteyen eli bıçaklı kişi, Erdem Ertek'i koluyla boğazından tutarken, tehdit etmeye başladı. Dehşet anlarını gören mağaza sahibinin arkadaşı Salih Koçak, saldırgana tekme atarak elindeki bıçağı düşürdü. Yabancı uyruklu kişi bunun üzerine panik içerisinde kaçmaya başladı. Ertek ve Koçak'ın peşine düştüğünü gören şüpheli çarşı içindeki merdivenleri çıkarak iş yerinin yan tarafına geçti ve 5 metre yükseklikten yolda yürüyen bir kadının hemen yanına atlayarak kaçtı. Kadın neye uğradığını şaşırırken, saldırgan kaçarak uzaklaştı. Büyük şok yaşayan Erdem Ertek, bu kişiyi daha önce hiç görmediğini, mağazaya gelince gayet sakin dille kendisine yardım etmek için elinden geleni yapacağını söylediği sırada saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Ertek, Başakşehir Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, saldırganın bulunmasını isterken, savcının isteği üzerine doktor kontrolünden geçirildi.

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Avcılar'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı! Yaşanan korkunç anlar kamerada
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