Başkan Büyüksu'dan öğrencilere kitap desteği

Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı AK Partili Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, beldedeki lise son sınıf öğrencilerine ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kitap dağıttı. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesindeki öğrencilerin tamamına belediye başkanı Dırbaz Büyüksu tarafından kitap desteği verildi.

Tamamen belediye bütçesiyle alınan kitapları "Evde kal, geleceğe hazırlan" sloganıyla tek tek evleri gezerek öğrencilere dağıtan Büyüksu, ailelerde maske verdi. Her zaman öğrencilerin yanında olacaklarını belirten Başkan Dırbaz Büyüksu, "Biliyorsunuz bütün dünyayı saran bir pandemi var. Ülkemizi de ciddi bir şekilde etkisinin altına aldı. Bu pandemiden dolayı tüm okullarda kapanmış durumda. Bu durumda tüm öğrencilerimizde uzaktan eğitim görüyorlar. Bizde eğitime katkı ve öğrencilerimizin geleceği için tüm belde öğrencileri olmak üzere kitap setlerini aldık. Öğrencilerin maddi durumlarına bakılmaksızın tüm öğrencilerimize kitap setleri aldık. Öğrencilerimiz için yollara çıkarak, ev ev gezerek kitaplarımızı teslim ettik. Öğrencilerimize pandemi sürecini fırsata çevirsinler, bu kaynaklarla geleceğe hazırlansınlar. Biz her zaman eğitime destek verdik ve bundan sonrada da hep desteğimizi sağlayacağız ve tüm öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirtiyoruz. Yeter ki öğrencilerimiz eğitime istekli olsunlar biz her zaman yanlarında olacağız. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum, Allah yollarını açık eylesin" dedi.

Kitap setlerini alan öğrenci ve aileler ise, Başkan Büyüksu'ya teşekkür ettiler.