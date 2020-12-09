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Başkan Erdoğan, ’da akşam yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı , Bakü'ye geldi. Erdoğan burada Aliyev ile birlikte akşam yemeğine katıldı.

Giriş Tarihi: 9.12.2020 19:15 Son Güncelleme: 9.12.2020 19:28 ABONE OL
Başkan Erdoğan, Azerbaycan’da akşam yemeğine katıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bakü'ye geldi.

Başkan Erdoğan Azerbaycan'da

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Başkan Erdoğan, Azerbaycan’da akşam yemeğine katıldı
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