Belediye bu kez de büz boru üretimine geçiyor

Montajı devam eden büz boru fabrikasında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Burası büz boru tesislerimizin kurulduğu mekân. 60 cm.lik borularımız yine 120 cm. beton borularımız burada üretilecek. Bu borular genellikle kanalizasyonlarda ŞUSKİ ekiplerimiz tarafından kullanılıyor. Yine geçişlerde ise kırsalımızın çokça kullandığı bir boru tipidir. Şuanda montajı yapılıyor. Çok yakın bir zamanda da imalata geçilecek. Bununla birlikte Şanlıurfa'mızın ihtiyaçlarını çok daha çabuk çözüme kavuşturacağız ve kendi tesislerimizde çok daha ucuza mal etmiş olacağız. Zaten mekânlar bize ait şimdi kendi tesislerimizi de kuracağız, kısa süre içerisinde inşallah üretime geçilecek. Urfa'mıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

BAŞKAN BEYAZGÜL KİLİTLİ PARKE ÜRETİM TESİSİNİ GEZDİ

AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile birlikte, günlük 3.400 m² üretim kapasitesine sahip olan ve her çeşit kilitli parke taşının üretimini gerçekleştiren BELTAŞ A.Ş'a ait fabrikayı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Artık tüm hizmet alanlarımızda kendi imalatımız olan asfaltı, betonu, parke taşlarını kullanıyoruz" şeklinde konuştu.