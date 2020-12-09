Beyin yakan bilgi karmaşası sebebiyle kendisine ait olmayan hayvanı 7 aydır besliyor





"YANİ BU HAYVAN ONUN AMA O HAYVAN BUNUN DEĞİL"

Kulak küpesinden hayvanın sahibini bulunca işin daha da karıştığını ifade eden Kanpara, "İşte hayvanın kim olduğu belli aslında hayvan Siretiye köyünde bir abimize ait bu hayvan. Ama o abimiz 2-3 ay önce yanlışlıkla aynı bu hayvana benzer meziyette renk olarak bir hayvanı buradan hayvanı kaybolunca getirdi yani kendi ahırına getirdi o da başkasına satmış. O da başkasına satmış yani öbür hayvan kayboldu. Daha doğrusu abimiz, bu hayvanı kendi hayvanı sanıp sattı. Yani bu hayvan onun ama o hayvan bunun değil. Sahibi bulunmazsa büyük ihtimal bir hayır kurumuna bağışlanacak. Aslında bana al dediler, 'Sana düşer' dediler ama benim buna ihtiyacım yok Allah'a şükür. Olan bana yetiyor, bir de başkasını malında gözümüz yok. Gerekirse kurbanda satarız bir hayır kurumuna bağışlarız" şeklinde konuştu.