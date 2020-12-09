Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün mü? Bilim Kurulu kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Türkiye bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu Toplantısına gözünü çevirdi. Salgınla mücadele topyekûn devam ederken, vaka sayısındaki artışı düşürmek ve salgını kontrol altına almak amacıyla geçtiğimiz haftalarda pek çok tedbir alındı, yasaklar getirildi. Bugün toplantıda alınacak kararlar ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından canlı yayında açıklanacak. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte detaylar;

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye'de salgınla mücadele devam ederken vaka ve ölü sayısının artışını kontrol altına almaya yönelik son durum değerlendirmeleri adım adım takip ediliyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kurul üyeleri Bilim Kurulu toplantısında bir araya gelecek.