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Toplantısı ne zaman, bugün mü? Bilim Kurulu kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

’de koronavirüs salgını etkilerini göstermeye devam ederken, gözler bugün gerçekleştirilecek olan toplantısına çevrildi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulanacak. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman bugün mü? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 9.12.2020 15:30 ABONE OL
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün mü? Bilim Kurulu kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Türkiye bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu Toplantısına gözünü çevirdi. Salgınla mücadele topyekûn devam ederken, vaka sayısındaki artışı düşürmek ve salgını kontrol altına almak amacıyla geçtiğimiz haftalarda pek çok tedbir alındı, yasaklar getirildi. Bugün toplantıda alınacak kararlar ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından canlı yayında açıklanacak. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte detaylar;

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye'de salgınla mücadele devam ederken vaka ve ölü sayısının artışını kontrol altına almaya yönelik son durum değerlendirmeleri adım adım takip ediliyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kurul üyeleri Bilim Kurulu toplantısında bir araya gelecek.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Covid-19 Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.00'de başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla gerçekleştirilecek olan toplantı sonrasında Bakan Koca açıklamalarda bulunacak.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Yaklaşık 2 saat sürecek toplantının ardından Bakan Koca'nın saat 19.00'de kameraların karşısında geçmesi bekleniyor. Virüsle mücadelede son durumu aktaracak olan Bakan Koca, alınan tedbirler sonrası yeni rakamları paylaşacak.

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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün mü? Bilim Kurulu kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
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