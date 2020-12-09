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Bir ilçede daha semt pazarlarının faaliyetleri durduruldu

Koronavirüs vaka sayısının yüzde 125 arttığı 'da bir ilçe belediyesi daha semt pazarlarının faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Daha önce Altınazö Belediyesi ilçe merkezinde kurulan semt pazarının geçici olarak kurulmasını yasakladığı Hatay'da Kırıkhan Belediyesi de koronavirüse karşı bu tedbiri uyguladı ve semt pazarlarının kurulmasını geçici olarak durdurdu.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 9.12.2020 13:34 ABONE OL
Bir ilçede daha semt pazarlarının faaliyetleri durduruldu

Alının tüm tedbirlerin vatandaşların sağlığı için alındığını belirten Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Dünyayı ve Ülkemizi tehdit eden koronavirüs (Covid-19) illeti maalesef ki ilimizde de yüzde 125 artış göstermeye başladı. Bu sebepler Devletimizin bütün Kurumları ile Belediye olarak bizler siz değerli hemşerilerimizin hayatı ve sağlığı için bütün tedbir ve dezenfekte çalışmalarını gece-gündüz demeden yapmaktayız. Alınan ve tedbir kararları ile ikinci bir açıklamaya kadar ilçemizde ki '11 Aralık 2020 Cuma Günü Kurulacak semt pazarının ardından bu tariften sonra geçici olarak semt pazarlarımızın faaliyetlerini durduruyoruz. Sizlerin hayatı ve sağlığı bizim için her şeyden daha önemlidir.

Değerli hemşerilerimiz Devlet ve Belediye olarak bizler elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerden ricam, sizin ve sevdiklerinizin sağlığı ve hayatı için mecbur kalmadıkça evde kalalım. Anlayışınız ve sabrınız için şimdiden teşekkür ederim." dedi.

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Bir ilçede daha semt pazarlarının faaliyetleri durduruldu
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