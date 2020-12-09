Bir ilçede daha semt pazarlarının faaliyetleri durduruldu

Alının tüm tedbirlerin vatandaşların sağlığı için alındığını belirten Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Dünyayı ve Ülkemizi tehdit eden koronavirüs (Covid-19) illeti maalesef ki ilimizde de yüzde 125 artış göstermeye başladı. Bu sebepler Devletimizin bütün Kurumları ile Belediye olarak bizler siz değerli hemşerilerimizin hayatı ve sağlığı için bütün tedbir ve dezenfekte çalışmalarını gece-gündüz demeden yapmaktayız. Alınan ve tedbir kararları ile ikinci bir açıklamaya kadar ilçemizde ki '11 Aralık 2020 Cuma Günü Kurulacak semt pazarının ardından bu tariften sonra geçici olarak semt pazarlarımızın faaliyetlerini durduruyoruz. Sizlerin hayatı ve sağlığı bizim için her şeyden daha önemlidir.

Değerli hemşerilerimiz Devlet ve Belediye olarak bizler elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerden ricam, sizin ve sevdiklerinizin sağlığı ve hayatı için mecbur kalmadıkça evde kalalım. Anlayışınız ve sabrınız için şimdiden teşekkür ederim." dedi.