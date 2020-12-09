Bir kilogram zehirle yakalandılar

İstanbul'da uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde gerçekleştirilen aramalarda bir kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen iki şüphelinin evine gerçekleştirilen operasyonda bir kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Suçüstü yakalanan Çağlar Ç. ve Yusuf T. adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Bağcılar İlçesi'ne bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde 8 Aralık Salı günü yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti. İstanbul Emniyeti, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Çağlar Ç. ve Yusuf T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Konuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin evine baskın düzenleyen polisler, suçüstü yakaladığı Çağlar Ç.'yi ve Yusuf T.'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda bir kilogram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı düşünülen bin 750 lira ve bir adet cep telefonu ele geçirildi. Polisler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alınan Çağlar Ç. ve Yusuf T., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.