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'da 79 parça tarihi eser ele geçirildi

'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 46 adet sikke, 2 adet ok ucu, 31 adet obje olmak üzere toplam 79 parça tarihi eser ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 9.12.2020 12:41 ABONE OL
Burdur'da 79 parça tarihi eser ele geçirildi
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmada, H.Y. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satacağı bilgisi alındı. Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde H.Y. isimli şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 46 adet sikke, 2 adet ok ucu, 31 adet obje olmak üzere toplam 79 parça tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili, Gölhisar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan H.Y. isimli şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Burdur'da 79 parça tarihi eser ele geçirildi
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