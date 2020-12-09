Büyükşehir kar timleri iş başında

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede görev yapacak olan Kar Timleri, tüm ekipmanlarıyla haftada 7 gün 24 saat esasıyla göreve hazır hale getirildi.

Bin 335 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki 5 bin 530 kilometrelik yol ağında görev yapacak olan "Kar timleri", kış mevsimi için hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'nde görevli ekipler, kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmasında canla başla çalışarak şehri kardan temizledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Büyükşehir Belediyesi'nin kış mevsimine hazır olduğunu ifade etti.

Başkan Sekmen, "Büyükşehir Belediyemizde görevli ekiplerimiz, kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmasına başladı. İl genelinde karla mücadele çalışmalarını yaklaşık 1500 personel ve 1000 araçla gerçekleştireceğiz. Hemşerilerimiz kapalı köy yolları ve ulaşımda yaşanan olası bir problemde Büyükşehir Belediyemizin 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayabilirler. 2020-2021 kış sezonunun Erzurum'a sağlık, bereket ve güzellikler getirmesini arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve kış mevsimini güzel bir şekilde geçirmeleri için tüm imkânlarımızı bu yıl da halkımızın hizmetine seferber edeceğiz" dedi.