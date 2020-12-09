Can kaybı ve vakalarda bilanço ağırlaşıyor

Türkiye'dedün 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 15 bin 314, hasta sayısı 6 bin 593, ağır hasta sayısı 5 bin 882 oldu. 5 bin 245 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük test sayısında 200 bine, toplamda ise 20 milyona ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6 bine yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız" dedi.