CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında flaş gelişme

Geçtiğimiz 6 Şubat'ta Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan Reşat E.'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespit edilmesiyle birlikte, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Yalova İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan operasyonlarda adı yolsuzluğa karışan 19 kişi tutuklanmıştı.

Ayrıca Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Yürütülen soruşturmalar kapsamında devam eden davalarda tutuklanma talebi reddedilen Vefa Salman'a yurt dışına çıkma yasağı konulmuştu. 16'sı tutuklu olmak üzere toplamda 34 kişinin yargılandığı davada CHP'li eski Başkan Vefa Salman ve diğer sanıklar bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

YURT DIŞI YASAĞI DEVAM EDECEK

Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve geç saatlere kadar süren dava sonunda, eski Başkan Vefa Salman'ın tutuksuz yargılanmasının ve yurt dışı yasağının devamına, karar verilirken 11 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.