Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında flaş gelişme

'li 'ndeki yolsuzluk davasında flaş gelişme

'ndeki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında görevinden alınan ve yurt dışı yasağı ile tutuksuz yargılanan eski Belediye Başkanı 'li ve 16 tutuklu sanığın yargılanmalarına devam edildi. İkici duruşmada hesaplarına para yatırılan 11 kişi serbest kalırken müteahhit başkan yardımcısı ve belediye çalışanlarının tutukluluk hallerine devam kararı verildi.

ÖZGÜR YILDIZ ÖZGÜR YILDIZ
Giriş Tarihi: 9.12.2020 20:20 ABONE OL
CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında flaş gelişme

Geçtiğimiz 6 Şubat'ta Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan Reşat E.'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespit edilmesiyle birlikte, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Yalova İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan operasyonlarda adı yolsuzluğa karışan 19 kişi tutuklanmıştı.

Yolsuzluğun belgesi WhatsApp’tan çıktı

Ayrıca Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Yürütülen soruşturmalar kapsamında devam eden davalarda tutuklanma talebi reddedilen Vefa Salman'a yurt dışına çıkma yasağı konulmuştu. 16'sı tutuklu olmak üzere toplamda 34 kişinin yargılandığı davada CHP'li eski Başkan Vefa Salman ve diğer sanıklar bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

YURT DIŞI YASAĞI DEVAM EDECEK

Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve geç saatlere kadar süren dava sonunda, eski Başkan Vefa Salman'ın tutuksuz yargılanmasının ve yurt dışı yasağının devamına, karar verilirken 11 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA