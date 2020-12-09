Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü! O çift yıllar önce...

Muğla'nın Fethiye ilçesi Pazaryeri Mahallesi'nde 10 yıllık eşi Selda Acar'ı bıçaklayarak öldüren Tanju Acar yakalanıp, tutuklanırken, Selda Acar da baba ocağında dualarla toprağa verildi. Selda Acar için Yaka Mahallesi Türbe Mevkii Mezarlığı'ndaki cenaze namazına annesi Cemile Kaya, babası İsmail Yakabağ ve yakınları katıldı.

SIRTINDA TAŞIDI

Helallik alınmasının ardından cenaze aynı mezarlıkta toprağa verildi. Acılı anne cenaze merasimi boyunca gözyaşlarını tutamadı. Gözyaşının sel olduğu ve ağıtların yakıldığı cenaze merasiminde Cemile Kaya cenaze merasimi sırasında baygınlık geçirince, oğlu tarafından mezarlıktan yola kadar sırtta taşındı.

KAÇARAK EVLENMİŞLER

Tanju Acar ile Selda Acar'ın yıllar önce kaçarak evlendikleri ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 10 yıl önce tanışan çift, evlenmek için ailelerine danıştı. Baba Mustafa Yakabağ kızı Selda'yı isteyen Acar ailesine olumlu cevap verdi. Ancak ailelerin düğünün 4 ay sonra yapılacağı kararı alması sonrası Tanju Acar ve Selda birlikte kaçtılar. Birbirlerini severek evlendikleri öğrenilen çiftin 5 ve 9 yaşlarında 2 kız çocuğu dünyaya geldi. Selda Acar'ın babası İsmail Yakabağ, "Kızımı bıçaklamış. Bu caniliktir. Bu tür suçları işleyenlere idam cezası versinler" şeklinde konuştu.