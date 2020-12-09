Çin aşısının etkinliği yüzde 97

Koronavirüs aşılarında test sonuçları arka arkaya açıklanırken, Türkiye'nin Çin'den satın aldığı Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının merakla beklenen Faz 3 çalışmasının ilk sonuçları açıklandı. Endonezya şirketi Bio Farma tarafından test edilen aşının etkinliği yüzde 97 olarak ölçüldü. Reuters haber ajansı haberi dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdu. Endonezya'nın devlete ait PT Bio Farma şirketinin kurumsal iletişim başkanı Iwan Setiawan, "Bu ön veri. Nihai oran Ocak'ta kararlaştırılacak" dedi.