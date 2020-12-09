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Cinsel içerikli ilaç satıcılarına eşzamanlı darbe

’da dört ayrı ilçede yapılan eş zamanlı şok operasyon sonucu piyasa değeri bir buçuk milyon TL bandrolleri değiştirilmiş sahte cinsel içerikli ve sporcuların kullandıkları kas güçlendirici ilaçlar ele geçirildi.  Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 9.12.2020 15:51 ABONE OL
Cinsel içerikli ilaç satıcılarına eşzamanlı darbe

İstanbul'da dört ayrı ilçede yapılan eş zamanlı şok operasyon sonucu piyasa değeri bir buçuk milyon TL bandrolleri değiştirilmiş sahte cinsel içerikli ve sporcuların kullandıkları kas güçlendirici ilaçlar ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.



Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte cinsel içerikli ürün satıldığı ihbarıyla harekete geçti. Bir AVM önünde satıcıyı gözaltına alan ekipler, soruşturmayı derinleştirdi. Satıcının verdiği bilgiler doğrultusunda 3 farklı ilçede satış yeri olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Zeytinburnu, Bağcılar ve Esenyurt'taki 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Burhan S., İzzet Y., İlyas A, Meryem S. gözaltına alındı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon lira olan sahte bandrolleri değiştirilmiş cinsel içerikli ilaç ile sporcuların kullandığı kas güçlendirici ilaç ele geçirildi. Şüpheliler Sadabad Polis Merkezi'nde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Cinsel içerikli ilaç satıcılarına eşzamanlı darbe
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