AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Korona Virüs vakalarının yeniden artışa geçmesi üzerine 20 Kasım'dan itibaren sağlık tedbirlerinin artırıldığını, hafta için belirli saatlerde, hafta sonları ise gün boyu sokağa çıkma kısıtlamaları getirildiğini hatırlattı. Kafe ve restoran gibi halka açık yerlerde masa servislerinin de bu kapsamda yapılmadığını belirten Başkan Ellibeş, şunları söyledi: "Maalesef alınan tüm tedbirlere rağmen vaka sayılarında artış devam ediyor. Bu nedenle tedbirlere harfiyen uymaya devam etmeliyiz. Her şeyden önemlisi sağlığımız. Ancak bunun yanında ekonomik anlamda bu salgından ciddi şekilde etkilenen kesimler bulunuyor. Bunların başında hiç istenmese de esnafımız geliyor. Hükümetimiz en başından beri kısa çalışma ödenekleri, sosyal koruma kalkanı programı, işveren ve çalışanlara sağlanan soyal yardım destekleriyle vatandaşımızın yanında oldu."

NAKDİ VE SOSYAL DESTEKLER

"Bütün bunların yanında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın da, esnafımız başta olmak üzere, sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve sosyal desteklerine devam ediyor. Önce insan diyerek çalışmalarına yön veren Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin salgının başladığı Mart ayından bu yana 238,6 milyon TL kaynak yaratması müthiş bir destek. Bunun yanında piyasaya borçlar da yılbaşı gelmeden kapatılarak, 122 milyon TL daha dağıtılacak. Böylece 366,6 milyon TL'lik bir kaynak ortaya çıkıyor. Pandemi sürecinde çok söyleyen değil çok iş yapan yöneticileri görmekten vatandaşımız memnun. Çünkü çok söyleyen değil, çok çalışanın milletimize faydası var. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.