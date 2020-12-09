Dezenfekte çalışmaları yoğunlaştırıldı

Şanlıurfa Silivri Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin rutin olarak sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra vatandaşların yoğun kullandığı iş yeri ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yapıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yürütüldüğü belirtilerek, "Halk sağlığının korunmasına yönelik tedbirler alınarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda ekiplerimiz tarafından dezenfekte ediliyor. Bunun yanı sıra İşyerleri, resmi kurumlar ve toplu taşıma araçlarında çalışmalarımız titizlikle sürdürülüyor." denildi.