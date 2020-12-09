Doğu kara teslim

Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Sabaha beyaz örtüyle uyanan Erzurumlular arabalarındaki karları temizledikten sonra yola çıkabildi. Trafikte aksama olmaması için büyük gayret sarf eden Büyükşehir Belediye ekipleri ve Karayolları ekipleri, kapanan yollara anında müdahale ediyor.

Kars'ta 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar araçların üzerinde biriken karları temizledi. Yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı. İstasyon Mahallesi'nde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızak kaymanın keyfini yaşadı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kara yollarında tuzlama ve kar küreme çalışmasını aralıksız sürdürdü. Beyaza bürünen Ardahan'da da belediye ekipleri kar kürüme çalışması yürütüyor. Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.