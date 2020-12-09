Domates ihracatçıları Rusya'ya ihracatta kotanın kaldırılmasını istiyor

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinin ardından, iki ülke arasındaki birtakım konularda ayrışmaya gidilmişti. Bu konulardan birisi de meyve sebze ihracatıydı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından, Türkiye'nin en büyük yaş meyve ve sebze ihraç ettiği ülkelerden Rusya'nın 2015 yılında uçak kriziyle yasakladığı ve 1 Kasım 2017'den itibaren de kota uyguladığı domatesin kotası doldu. Yaş meyve sebze ihracatçılarından Ali Uçak destek istedi.

KOTA 200.000'İ DOLDURDU

BAİB tarafından, Türkiye'nin en büyük yaş meyve ve sebze ihraç ettiği ülkelerden Rusya'nın 2015 yılında uçak kriziyle yasakladığı ve 1 Kasım 2017'den itibaren de kota uyguladığı domatesle ilgili 200.000 tonun sonuna gelindi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nce, geçen yıl tonlarca ürününün Rusya gümrük kapılarından alınmadığı için çöpe gittiği söylenmişti. Bu durum dâhilinde Rusya'ya yapılacak domates sevkiyatının, ülke gümrüklerinden çıkmaması ya da Rusya gümrüklerinden giriş yapmaması gibi sorunlar yaşanabileceği belirtilmişti.

"20 MİLYON DOLAR ÇÖPE GİTTİ"

Yaş meyve sebze ihracatçılarından Ali Uçak, "Rusya ile yaşanan uçak krizinden sonra bilindiği üzere Rusya, Türkiye'den yapılan yaş meyve sebze ihracatını durdurmuştu. Daha sonra devlet nezdinde yapılan görüşmelerden sonra bütün ürünleri tamamen serbest yapıp, domatese kotalı biçimde ihracat yapılmasına izin vermiş. İlk etapta 50.000 ton kota verdi, ardından bu kotalar doldukça yükseltilerek 200.000'e geldi. Geçtiğimiz hafta 200.000 ton da doldu. Şu an Rusya'ya kota dolduğundan dolayı domates ihracatı yapılamıyor. Bu kotayla ilgili, bu konuyu aşabilecek olan en doğru yetkili Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme yaparsa bu iş kökünden çözülecektir. Geçtiğimiz yıl kota ile ilgili defalarca uyarılarda bulunmamıza rağmen, yapılan görüşmelerde geç kalındığı için aşağı yukarı 250 tır yani beş bin ton domates Rusya kapısında gümrükten geri döndü ve Türkiye'de hepsi çöpe gitti. Bunun maliyeti ise 20 milyon doların üstünde bir rakamdı. Bu rakam ihracatçının cebinden çıkıp çöpe gitti. Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli girişimlerde bulunursa ve Sayın Cumhurbaşkanımıza konu tam anlamıyla detaylı olarak anlatılırsa bu iş çözülür. Bu konuda destek bekliyoruz" İfadelerini kullandı.