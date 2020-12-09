Dur ihtarına uymayan araçtan çıkanlar şaşırttı

Van'ın Gürpınar İlçesi, Öveçli mahallesine uyuşturucu madde getirileceği istihbari bilgisinin alınması üzerine il jandarma komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler arazide yaptıkları pusu faaliyeti sonucunda, 2 şüpheli şahıs tespit edildi.

"Dur" ihtarına uymayan şahısların gecenin karanlığından faydalanarak kaçması üzerine, arazide yapılan aramada 2 adet çuval içerisinde 15 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile şüphelilerin tespitine yönelik soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.