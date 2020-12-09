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Dur ihtarına uymayan araçtan çıkanlar şaşırttı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında devam eden çalışmalarda, Van’ın Gürpınar ilçesinde, 15 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 9.12.2020 13:56 ABONE OL
Dur ihtarına uymayan araçtan çıkanlar şaşırttı

Van'ın Gürpınar İlçesi, Öveçli mahallesine uyuşturucu madde getirileceği istihbari bilgisinin alınması üzerine il jandarma komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler arazide yaptıkları pusu faaliyeti sonucunda, 2 şüpheli şahıs tespit edildi.

"Dur" ihtarına uymayan şahısların gecenin karanlığından faydalanarak kaçması üzerine, arazide yapılan aramada 2 adet çuval içerisinde 15 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile şüphelilerin tespitine yönelik soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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Dur ihtarına uymayan araçtan çıkanlar şaşırttı
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