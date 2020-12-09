Koronavirüs test sonucu e nabız giriş ile sorgulama ekranı! Covid 19 test sonucu kaç günde çıkar, nasıl öğrenilir?

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken vatandaşlar e nabız giriş ile koronavirüs test sonucu öğrenebiliyor. Özellikle risk grubunda olan bireyler kendilerinde en ufak bir belirti görünce test yaptırmak için en yakın sağlık kuruluşuna gidiyor. Sonuçlar barkod numarası, T.C. kimlik numarası gibi detaylar sisteme girilerek birkaç gün içerisinde test sonucu öğrenilebiliyor. Peki e nabız giriş ile koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı: Covid 19 test sonucu kaç günde çıkar, nasıl öğrenilir?

E NABIZ GİRİŞ İLE KORONAVİRÜS TEST SONUCU SORGULAMA EKRANI: COVİD 19 TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Ülkemizde ve dünyada salgın süreci devam ederken koronavirüs test sonucunu öğrenmek isteyenler e nabız giriş ile koronavirüs test sonucu sorgulama ekranına akın ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklandığı biliniyor…