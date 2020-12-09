Eyyübiye’ye 3500 metrekarelik parkın çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın ilçelerinden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 15 Temmuz Mahallesinde yapılacak olan ve yaklaşık 3500 metrekarelik alanı kapsayan şelale ve park alanını yerinde inceledi.

Başkan Kuş, beraberinde AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Belediye Meclis Üyesi Mahir Öğe, Mahalle Muhtarı Ethem Çalışkan ve teknik ekiple birlikte alana inen Başkan Kuş, bölge sakinleriyle de görüşerek proje hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 3500 metre karelik alanı kapsayan ve ihalesi tamamlanan alanda; şelale, kamelyalar, oyun grupları ve dinlenme alanları ile sosyal donatı alanları yer alacak. İhalesi yapılan ve kısa süre içinde yapım çalışmalarının başlayacağı alanda açıklamalarda bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Gerek seçim vakti gerekse seçimden sonraki 15 Temmuz Mahallemizdeki ziyaretlerimizde bölge sakinlerimize sözümüz vardı. Şuan bulunduğumuz alanı bölgenin en güzel parkı yapacağımız vaadini vermiştik ve çok şükür bu vermiş olduğumuz vaadin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Muhtarımızı ile birlikte seçimden sonraki ziyaretimizde buraya park yapacağımızın vaadini verirken muhtarımız bu vaadin gerçekleşmesinin biraz zor olduğunu söylemişti, ama biz de kendisine zorların adamıyız demiştik. Zor olmazsa imtihan olmaz demiştik. Allaha çok şükür o imtihanı verdik ve yüzümüzün akı ile çıktık. 15 Temmuz mahallemizdeki parkın ihalesini bitirdik. İnşallah 10 gün sonra yer tesliminden bulunacağız. Ocak ayının ilk haftasında çalışmaya başlayacağız. Bahar ayında da vatandaşlarımız bu parkımızı kullanmış olacaklar. Parkımızda şelale olacak, oturma alanları, çocuk alanları olacak. Parkımızda annelerimizin, bacılarımızın gelip rahat bir şekilde vakit geçirmeleri için alanlar olacak inşallah. Şimdiden 15 Temmuz Parkımız mahalle sakinlerine hayırlı olsun inşallah." dedi.