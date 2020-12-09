Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Faik Mümtaz Koyuncu kimdir? Koronavirüsten vefat eden Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu nereli, kaç yaşında vefat etti?

kimdir? Koronavirüsten vefat eden , ?

Manisa Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Bu son dakika gelişmesi sonrasında vatandaşlarımız Koyuncu’ya ilişkin Faik Mümtaz Koyuncu kimdir, nereli, ? Şeklinde sorularla araştırma yapmaya başladı. Peki, Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.12.2020 01:47 Son Güncelleme: 10.12.2020 01:47 ABONE OL
Faik Mümtaz Koyuncu kimdir? Koronavirüsten vefat eden Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu nereli, kaç yaşında vefat etti?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu'nun koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiği son dakika olarak duyuruldu. Bu gelişmenin ardından Koyuncu'ya ilişkin Faik Mümtaz Koyuncu kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Şeklinde sorularla araştırmalar yapılmaya başlandı.

PROF. DR. FAİK MÜMTAZ KOYUNCU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu Söke'de doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1978 yılında mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimini 1982 yılında tamamladı.

Girne 100 yt. Asker Hastanesinde yedek subay olarak askerlik hizmetimi tamamladı. Malatya SSK Hastanesinde zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesine Başasistan olarak atandı.

Celal Bayar Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına 1995 yılında Yardımcı Doçent olarak atandıktan sonra aynı Anabilim Dalında Doçent ve Profesör kadrolarına yükseldi. Son olarak Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyordu.

Evli ve iki çocuk babasıydı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Faik Mümtaz Koyuncu kimdir? Koronavirüsten vefat eden Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu nereli, kaç yaşında vefat etti?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA