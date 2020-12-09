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'de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

’de kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 9.12.2020 14:14 Son Güncelleme: 9.12.2020 14:16 ABONE OL
Gümüşhane'de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden, İstanbul'a giden Muammer Karakaş'ın yönetimindeki 48 SS 484 plakalı otomobil, Yukarı Alıçlı köyü yol ayrımında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil sürücüsü Muammer Karakaş ve içerisinde bulunan 3 kişiyle birlikte takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan 4 kişi Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan 4 kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Gümüşhane'de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
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