Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun silahlı saldırıya uğradı

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, Gümüşhane stadında bugün oynan Zonguldak Kömürspor karşılaşmasının ardından takımla birlikte kulüp binasına geldi. Saat 19.00 sıralarında kulüp binasına gelen İsmail Köse isimli kişi başkan Vahit Olgun ile makamında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbede sonrası İsmail Köse isimli kişi belinden çıkardığı silahıyla kulüp başkanı Vahit Olgun'a ateş etti.

Karnına isabet eden kurşunla yere yığılan Vahit Olgun olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Olgun'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, kaçan zanlı İsmail Köse'nin peşine düştü. Zanlı eski boksör İsmail Köse ise, 2 yıl önce iki kişiyi silahla vurduğu, Gümüşhane Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı öğrenildi.