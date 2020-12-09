Yıllarca terör olayları ile anılan Hakkâri, Türkiye'de az rastlanır doğası nedeniyle Hakkâri spor alanında cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

Bölgede sağlanan huzur ortamıyla birlikte Hakkâri bütün spor dallarıyla en elverişli bölge haline geldi.

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği ile turizm sektörünü kalkınmayı amaçladıklarını söyledi. Akbıyık, gelecek olan sporcuları ağırlamak amacıyla, Mergabütan Kayak Merkezi'ne yapılan sporcu konaklama merkezi ve 50 odalı, 120 yatak kapasiteli otel inşa ettiklerini söyledi.

Geçen yıllarda pist uzunluğunun bin 200 metre olduğuna dikkat çeken Akbıyık, "2019 yılında bunu 3 bin 500 metreye çıkardık. Burada otelle beraber inşallah kış turizmi anlamında sporcuların konaklanabileceği, ulusal ve uluslar arası etkinliklerin yapılabileceği bir kayak merkezi olacak. Hakkâri dağlarında ve Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar 6 ay kalıyor" dedi. Yeni pistin hazır olduğunu belirten Akbıyık, "Güvenlik ağlarını kurduk. Ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye ulaştık. Bizler Hakkâri'nin spor alanında cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz" ifadelerin kullandı.