Haliliye Belediyesinden eğitime destek

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi, koronaviüs tedbirleri doğrultusunda uzaktan eğitim gören öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecine destek sunuyor.

"Güçlü gençlik, güçlü gelecek" sloganıyla her zaman gençlerin yanında olan Haliliye Belediyesi, uzaktan eğitim döneminde de gençleri yalnız bırakmadı. Bu kapsamda Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde üniversite hazırlık kurslarına katılan gençler için online eğitim sistemi hayata geçirildi. Öğrenciler interaktif sistem üzerinden, öğretmenleri ile anlık olarak iletişim kurup, takıldıkları noktalara cevap buluyor. Getirilen çözüm sonrası sınav stresini attıklarını belirten öğrenciler, kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.