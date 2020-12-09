Hatay’da Covid-19 çağrı merkezi kuruldu

Hatay Devlet Hastanesi tarafından yapılan duyuruda, "Pandemi servislerimizde ve yoğun bakımlarımızda yatmakta olan hastalarımızın yakınlarının, Hastanemiz ile iletişim kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla, hastanemiz bünyesinde "Yatan Covid -19 Hastası Olan Vatandaşlarımıza Yönelik Çağrı Merkezi " oluşturuldu. 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet verecek olan çağrı merkezimizin, hasta yakınları ile hastanemiz ve doktorlarımız arasındaki iletişimi kolaylaştıracağına inanıyoruz. Hastanemizde yatmakta olan hastaların yakınları için oluşturduğumuz çağrı merkezimiz ile sağlıklı ve doğru bilgiye kolay ulaşılabilecek olup, hasta yakınlarının bilgi edinme hakkına katkı sağlayarak sürecin daha sağlıklı yürütülmesine şüphesiz ki büyük katkılar sağlayacaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız, hasta yakınları için oluşturulan çağrı merkezimizi, kovid test sonuçlarını sorgulamak için meşgul etmemeleridir. Kovid test sonuçları E-Nabız sistemi üzerinden görülebilmektedir. Çağrı merkezimizden bireylerin Kovid-19 test sonucuna ilişkin bir bilgi hasta mahremiyeti ihlaline yol açacağından kesinlikle verilmeyecektir. Yatan hastaları olan vatandaşlarımız için oluşturduğumuz çağrı merkezimize Hastanemiz Santral Numarası olan 0326 229 44 00 üzerinden 3696 / 3697 / 3698 dahili numaralarını tuşlayarak ulaşabilirsiniz" denildi.