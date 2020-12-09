HDP’li ve CHP’li Meclis üyelerine ‘talimat tepkisi’

Mersin'de, borçlanma talebinin görüşüldüğü Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Kasım ayı oturumunda, HDP'li Meclis üyesi Bedriye Kuş'un Cumhur İttifakı Meclis üyelerine 'Saraydan talimat mı alıyorsunuz' suçlaması sinirleri gerdi. HDP'li Meclis üyesinin bu suçlamasına kayıtsız kalan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Bedriye Kuş'a AK Partili Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, tepki gösterdi.

BAŞKAN GÜLTAK'TAN TEPKİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve bazı meclis üyelerinin Cumhur İttifakı içerisinde nifak tohumu ekmeye çalıştığını belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Pazara kadar değil mezara kadar Cumhur İttifakıyız. Burada talimat almak gerekirse bunda ne var ki? Partilerde bu zaten üst kurulda konuşulur, sıkıntı yok. Yani, 'Saraydan talimat alıyorsunuz?' ne demek. Sarayın işi gücü kalmadı, Mersin Büyükşehir Belediyesinin borçlanmasıyla mı uğraşacak" dedi.



Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı birinci oturumu Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Komisyonlardan, idarelerden gelen tekliflerin görüşüldüğü meclise Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in süren ve yeni yatırımlar için istediği 250 milyonluk borçlanma talebi teklifi Millet İttifakı ve HDP'nin 32 kabul oyuna karşı Cumhur İttifakı'nın 36 oyu ile reddedildi.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

"Nasılsa sizin partinizin bir lideri varsa bizim de partimizin bir lideri var ve gurur duyuyoruz onunla" diyen Başkan Gültak, CHP'li Seçer'e tepki göstererek, "Burası Büyükşehir Meclisi. Ayrıca biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz. Bir kere o herkesin Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanına böyle laflar söylemek hoş değil. Burada bir Meclis Üyesi saraydan talimat alıyorsunuz diye dalga geçiyor. Gülüyor. Neden müdahale etmiyorsunuz? Siz durduracaksınız. Bizim Cumhurbaşkanımız sizin de Cumhurbaşkanı" diye konuştu.

"PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR CUMHUR İTTİFAKIYIZ"

Başkan Gültak, "Siz AK Parti Meclis üyelerini zan altında bıraktınız. Bir şey söylediniz. Özellikle Cumhur İttifakı üyeleri arasına nifak tohumu sokmaktır bu. Ne demek 'AKP Meclis üyeleri size sesleniyorum bu kararınıza dikkatli olun?' Biz pazara kadar değil mezara kadar Cumhur İttifakıyız. Bizi bağdaştıramazsınız ve ayrıştıramazsınız. Siz büyükşehir belediye başkanısınız" şeklinde konuştu.