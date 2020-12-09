Horoz dövüştürenlere baskın

Batman Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından umuma açık bir işyerine horozların dövüştürülmesi ile kumar oynatıldığı tespit edildi.

Polis tarafından işyerine yapılan suçüstü baskında 15 horoz ve horoz dövüşünde kullanılan malzemelere el konulurken 3 şahsa ise hayvanları koruma kanununa muhalefetten 71 bin 640 TL idari para cezası uygulandı, işyeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca iş yeri kumar oynatılmasından dolayı 30 gün süre ile mühürlenerek kapatıldı.