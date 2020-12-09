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İnternetten ceviz siparişi verdi, paketi açınca şok oldu!

'ın Çorlu ilçesinde yaşayan omurilik hastası emekli memur Rıdvan Şirin'e, internetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı gönderildi.

AA
Giriş Tarihi: 9.12.2020 11:42 ABONE OL
İnternetten ceviz siparişi verdi, paketi açınca şok oldu!

Muhittin Mahallesi'nde kendisi gibi emekli eşiyle yaşayan 63 yaşındaki Şirin, AA muhabirine, bir süre önce internettte gezerken ceviz reklamıyla karşılaştığını söyledi.

GÖRÜNTÜSÜNDEN ETKİLENDİ, 25 KİLO SİPARİŞ VERDİ

Güzel görünen cevizden etkilenip 400 lira karşılığında 25 kilogram ceviz siparişi verdiğini ve parayı da internet üzerinden yatırdığını anlatan Şirin, "Birkaç gün sonra evime kargoyla bir çuval geldi. Açıp baktığımda çürümüş kestane ve çakıl taşlarıyla karşılaştım. Çok büyük şaşkınlık yaşadım ve üzüldüm." dedi.

Şirin, internetten alış veriş yapanların çok dikkatli davranması gerektiğine işaret etti.

İnternet ve televizyonlardan yapılan bazı reklamların insanları yanıltabileceğini vurgulayan Şirin, "Ben de böyle bir şey yaşadım. Dolandırıldığımı anlayınca firmayı aradım. Telefonu her defasında başka biri açtı. Şimdi telefon hiç açılmıyor. Polise ve savcılığa müracaat ederek hakkımı, hukuki yollardan arayacağım." diye konuştu.

Şirin, hastalığının yanı sıra bir de böyle bir durumla karşılaşınca oldukça üzüldüğünü dile getirdi.

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İnternetten ceviz siparişi verdi, paketi açınca şok oldu!
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