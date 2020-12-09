Sebastian Coltescu kimdir, kaç yaşında? PSG Başakşehir maçı hakemi Irkçı Sebastian Coltescu nereli?

Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki son maçında temsilcimiz Başakşehir, PSG deplasmanına konuk olurken hakem Sebastian Coltescu sosyal medyada söylemleriyle dikkat çekti. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında oynanan Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakem, Pierre Webo'ya ırkçı bir söylemde bulundu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sebastian'ın hayatı, yaşı, kariyeri gibi bilgiler merak edildi. Peki Irkçı hakem Sebastian Coltescu kimdir? PSG Başakşehir maçı hakemi Sebastian Coltescu kaç yaşında, nereli?
Constantin Sebastian Colţescu 6 Mayıs1977 tarihinde Romanya'nın Craiova kentinde dünyaya geldi. 2003 yılında Division A'ya yükseldi . 2006'da FIFA listesine eklendi ve UEFA Intertoto Kupası ve UEFA Kupası'nda bir dizi maçta hakemlik yaptı. Sebastian Colţescu ırkçı söylemleri sebebiyle son günlerde gündeme geldi. Peki Sebastian Colţescu kimdir?
Constantin Sebastian Colţescu 6 Mayıs1977 tarihinde Romanya'nın Craiova kentinde dünyaya geldi. 2003 yılında Division A'ya yükseldi . 2006'da FIFA listesine eklendi ve UEFA Intertoto Kupası ve UEFA Kupası'nda bir dizi maçta hakemlik yaptı . İlk çıkışını 17 Temmuz 2006'da Zrinjski ve Marsaxlokk arasındaki Intertoto maçında yaptı .
2007'de FIFA listesinden çıkarıldı ve Romanya'da İkinci Lig'e düştü. 2008'in sonunda ülkenin A hakemlerine geri dönmeyi başardı.
8 Aralık 2020'de Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ırkçılıkla suçlanan Colțescu, emekli futbolcu Pierre Webo'ya "Negru" sözünü sarf etti.