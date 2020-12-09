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Yerlikaya'dan olta balıkçılarına uyarı

Koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler devam ederken Ali Yerlikaya özellikle ile Unkapanı köprüsündeki amatör olta balıkçılarını sosyal mesafe ve kurallar konusunda uyardı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 9.12.2020 21:36 ABONE OL
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan olta balıkçılarına uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sosyal medya hesabından artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek için alınan kurallara uyulması gerektiğini olta balıkçılığı yapanların bu kurallara uymasını istedi.

Yerlikaya Sosyal Medya hesabından yaptığı uyarıda, "İstanbul kıyılarında amatör ve spor amaçlı olta balıkçılığı yapan kıymetli İstanbullular Koronavirüs tedbirleri kapsamında önce maske takmak, sigara içmemek, sadece belirlenmiş ve işaretlenmiş alanlarda en az üç metre mesafe olacak şekilde faaliyet gösterebilecek. Bu kurallara uyulması için sürekli denetim yapılacaktır." Dedi.

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan olta balıkçılarına uyarı
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