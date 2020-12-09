İstanbul Valisi Yerlikaya'dan olta balıkçılarına uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sosyal medya hesabından artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek için alınan kurallara uyulması gerektiğini olta balıkçılığı yapanların bu kurallara uymasını istedi.

Yerlikaya Sosyal Medya hesabından yaptığı uyarıda, "İstanbul kıyılarında amatör ve spor amaçlı olta balıkçılığı yapan kıymetli İstanbullular Koronavirüs tedbirleri kapsamında önce maske takmak, sigara içmemek, sadece belirlenmiş ve işaretlenmiş alanlarda en az üç metre mesafe olacak şekilde faaliyet gösterebilecek. Bu kurallara uyulması için sürekli denetim yapılacaktır." Dedi.