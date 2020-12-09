İstanbul’da 10 ilçede 352 fırının tarifeye uymadığı tespit edildi

İstanbul'da faaliyet gösteren fırınlarda fiyat tarifelerine uygunluğun sağlanması amacıyla Beykoz, Beylikdüzü, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Silivri, Şişli, Üsküdar ve Zeytinburnu'nda denetimler yapıldı. 7-8-9 Aralık'ta yapılan denetimlerde 352 fırının gramaj, fiyat ve tarife dışı üretim ve satış yaptığı tespit edildi.Denetimlere ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, "İstanbul'da faaliyet gösteren fırınlarda azami fiyat tarifelerine uygunluğun sağlanması amacıyla 7-8-9 Aralık 2020 tarihlerinde Beykoz, Beylikdüzü, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Silivri, Şişli, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçemizdeki fırınlar denetlenmiştir.Valiliğimiz koordinasyonunda; Kaymakamlıklarımız, İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla denetlenen 608 fırından 256'sının tarifeye uyduğu, 352 fırının ise gramaj/fiyat/tarife dışı üretim ve satış yaptığı tespit edilmiştir.İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından açıklanan azami ekmek fiyat tarifesine uymadıkları tespit edilen fırınlara Haksız Fiyat Artışı Tutanağı düzenlenerek savunmaları istenilmiştir. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir.Bu konuda vatandaşlarımızdan, aldıkları ekmeğin fiyat ve gramajını kontrol etmelerini, tespit ettikleri olumsuzlukları Ticaret Bakanlığı "Haksız Fiyat Artışı Bildirimi" mobil uygulaması veya Alo175 telefon hattı üzerinden bildirmelerini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi