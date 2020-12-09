İstanbul’da barajlar alarm veriyor

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, 2019 yılından bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 35.79'dan 2020 Aralıkta 22.66 geriledi. Su seviyesinin düşüşü ise gözle görülür hale geldi. Suların çekildiği bölgelerde suyun altında bulunan araziler gün yüzüne çıktı.

SON 10 YILDA BARAJLAR EN DÜŞÜK ORANINA ULAŞTI

İstanbul'da sonbahar aylarında beklenen yağışların gelmemesi sonucunda barajlardaki doluluk oranları da geriledi. İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları, 2019 yılındaki 35.79'luk düşük seviyesinin ardından 2020 Aralıkta 22.66 geriledi.

ALİBEYKÖY BARAJI 28 66'YA DÜŞTÜ

Alibeyköy Barajında ise Aralık ayı doluluk oranı Alibeyköy Barajının son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 09 Aralık 2013 yılında yüzde 19.76 ölçülürken bu rakam bugün itibariyle yüzde 28.66 olarak kayda geçti.

Büyükçekmece Barajı 2019 Aralık ayında yapılan ölçümlerde yüzde 35.82'lik olan doluluk oranı, 2020 Aralık ayı itibariyle yüzde 16.22'lik seviyesine kadar geriledi. Büyükçekmece barajını son 10 yılına en yüksek doluluk oranı yüzde 97.51 olarak görüldü. Barajın su seviyesi gerilemeye devam ederken barajdaki boş olan alanlarda bazı kayıkların karaya oturduğu gözlenirken, bazı yerlerde ise küçük gölet oluştu.