İstanbul'da kedi operasyonu! 57 kedi böyle kurtarıldı

İstanbul Şişli'de bir adreste kutular içerisinde 9'u yavru 57 kedi bulundu. Kediler, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından olumsuz ve kötü şartlardan kurtarılarak muhafaza altına alındı ve bakım evlerine götürüldü. Adres sahibi "Sokaktan topladığım kedilerdi. Üşümemeleri için bakıyordum" dedi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Polisi, Şişli İlçesi'nden gelen "Bir adreste kediler üretim veya deney amacıyla kutular içerisinde saklanıyor" ihbarları üzerine soruşturma açarak inceleme başlattı. Söz konusu Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından baskın düzenlendi. Şişli İlçesi'ne bağlı olan İzzetpaşa Mahallesi'nde karanlık bir iş yeri olduğu iddia edilen söz konusu adreste kutular içerisinde 9'u yavru toplamda 57 kedi bulundu. Kediler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ve İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak bakım evlerine götürüldü.

Kedilerin bulunduğu ve şartların kötü olduğu ifade edilen adresin sahibi A.A. isimli kadın ise sokaklardan topladığı kedilere söz konusu adreste baktığını, burada üşümemeleri için barındırdığını ve sokaklardan topladığı kedileri ticaret amacıyla kullanmadığını söyledi. O anlar polis kameralarına yansıdı. Hayvanseverler ihbarlar ve şikayetler üzerine konuyla ilgilenen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ve detaylı bir çalışma yürüterek kedileri olumsuz şartlardan kurtaran İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.