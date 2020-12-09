Jandarma zehir tacirlerine geçit vermedi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; (B.B.) ve (K.A) isimli şahısların İstanbul ili genelinde "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti" yapıldığı bilgisini alındı. Alınan bilgi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri (B.B.) ve (K.A)'nın ikamet ettikleri adresleri mercek altına aldı.

Dolaplardan ve Valizlerden Uyuşturucu Fışkırdı

Jandarma ekiplerince evde yapılan aramalarda, dolaplarda ve valiz içerisine paketlenmiş vaziyette toplam (11.170) gram Uyuşturucu Madde (Mariuhanna) ele geçirildi.

TÜM BAĞLANTILI YERLER DİDİK DİDİK ARANDI

(B.B) ve (K.A.) isimli şüphelilerin uyuşturucu madde elde etmek maksadıyla ekimini yaptıkları bahçenin tespiti yapılarak fiziki takibe alındı. Bu arada şüphelilerin hasadı gelmiş kenevir bitkilerinin kurutma işlemlerini tamamladıktan sonra Eyüpsultan ilçesinde bir ikamette depoladıkları ve satış işlemini buradan yaptıkları bilgisi alındı. (B.B.) ve (K.A.) isimli şüphelilerin uyuşturucu madde elde etmek maksadıyla ekimini yaptıkları bahçede yapılan arama neticesinde dikilmiş ve halen hasadı yapılmamış çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirildi.

Evden Satış Yaptılar, Tam Teçhizat Yakalandılar

Şüphelilerin ellerinde (900) adet fişek diye tabir edilen evden satışa hazırlanmış paketler içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. İkametin içerisinde yapılan aramalar neticesinde toplam (11.170) gram Uyuşturucu Madde (Mariuhanna), (3) adet uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi, (2) adet uyuşturucu madde poşetlerinin ağzının kapatılmasında kullanılan ısı makinası,(1) adet uyuşturucu madde poşetlerinin vakumlanması maksadıyla kullanılan vakumlama makinası ele geçirildi.

Şüpheliler, (B.B.) ve (K.A.) jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü öğrenildi.