Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi gün, açıklama geldi mi? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Son olarak 17 Kasım ve 30 Kasım tarihlerinde düzenlenen Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı, toplu taşıma kısıtlaması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kısıtlamalar gibi pek çok önemli konuların duruma ilişkin önlemlerin alındığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi gün?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Son olarak 30 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır. Son olarak 30 Kasım tarihinde alınan Kabine kararları ise haberimizde…