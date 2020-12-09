Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, 'Sıfır Atık Belgesi' aldı

12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliğince, KTÜ Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi) Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Temel seviyede alınan belgeyle artık Tıp Fakültesi de Sıfır Atık Belgeli kurumlar arasında yer aldı. TÜBİTAK Karadeniz Teknik Üniversitesindeki iki bilim adamına destek sağladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklama göre, KTÜ Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Osman Beldüz'ün TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı projesi ile KTÜ Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Şenkaya'nın TÜBİTAK ''Kutup Yabancı Araştırma Üssü Katılım Çağrısı'' Kapsamında sunmuş olduğu projesi desteklendiği belirtildi.