Karı koca 5 gün arayla koronavirüse yenildi

Kayseri'nin Develi İlçesi Ayvazhacılı Mahallesi'nde yaşayan Şükrü ve Safiye Acer çiftine, 2 hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle gittikleri Develi Devlet Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konuldu.
Durumları ağırlaşan çift daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınarak solunum cihazına bağlanan Safiye Acer, 3 Aralık'ta hayatını kaybetti.
Safiye Acer'den 5 gün sonra ise kocası Şükrü Acer koronavirüse yenildi. Oğlu Tural Acer'i de 17 Ağustos'ta kaybeden Şükrü Acer'in cenazesi Alaylı mezarlığında toprağa verildi.