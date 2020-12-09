Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Karı koca 5 gün arayla koronavirüse yenildi

Karı koca 5 gün arayla koronavirüse yenildi

'nin Develi İlçesi'nde Şükrü (82) ve Safiye Acer (80) çifti yakalandıkları koronavirüs nedeniyle 5 gün arayla hayatlarını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 9.12.2020 16:25 ABONE OL
Karı koca 5 gün arayla koronavirüse yenildi

Kayseri'nin Develi İlçesi Ayvazhacılı Mahallesi'nde yaşayan Şükrü ve Safiye Acer çiftine, 2 hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle gittikleri Develi Devlet Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konuldu.

Durumları ağırlaşan çift daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınarak solunum cihazına bağlanan Safiye Acer, 3 Aralık'ta hayatını kaybetti.

Safiye Acer'den 5 gün sonra ise kocası Şükrü Acer koronavirüse yenildi. Oğlu Tural Acer'i de 17 Ağustos'ta kaybeden Şükrü Acer'in cenazesi Alaylı mezarlığında toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karı koca 5 gün arayla koronavirüse yenildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA