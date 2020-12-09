Kayseri'de sobadan zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Merkez Melikgazi İlçesi Gesi Mahallesi Kılıçaslan Sokak üzerinde bulunan müstakil evde oğulları remzi Özden ile birlikte yaşayan Ünal ve Mürüvvet Özden çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ
İşe gitmeden önce sobayı kakana Remzi Özden, akşam eve geldiğinde anne ve babasını oturma odasında hareketsiz halde buldu. 112 Acil Servisi arayarak yardım isteyen Remzi Özden'in ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekibi, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
OTOPSİ YAPILACAK
Sobanın tütmesi sonucu zehirlendikleri anlaşılan yaşlı çiftin cesetleri, Jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.