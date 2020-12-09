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Kısıtlama saatinde kullanırken yakalandılar

’in Güroymak ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında polis ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında kullanan 5 şüpheli yakalandı.

CEREN KURTYE CEREN KURTYE
Giriş Tarihi: 9.12.2020 11:43 ABONE OL
Kısıtlama saatinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arası yapılan devriye sırasında şüphe üzerine bir iş yerine girdi. Yoğun duman ve uyuşturucu madde kullanımı materyallerin olduğu iş yerinde, E.C., M.Y., A.İ.G., T.C. ve E.M. isimli şüpheliler yakalandı. Yerde bulunan kap içerisinde 3,35 gram sentetik uyuşturucu, 15,70 gram eroin ele geçirildi.

5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden dolayı 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

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Kısıtlama saatinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar
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