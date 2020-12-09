Kocaeli’nde 1 haftalık koronavirüs bilançosu

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Kocaeli Valiliği ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile 30 Kasım ile 06 Aralık 2020 tarihleri arasında Kocaeli genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlere ait rakamlar Kocaeli Valiliği tarafından yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada son bir haftada Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 11 bin 760 kişinin talebi karşılandığı, zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 86 kişiye idari, 23 kişiye ise adli işlem yapıldığı ifade edildi.

292 İŞ YERİNE İŞLEM YAPILDI

Yine oluşturulan ekipler tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 8 bin 299 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği öğrenildi. Açıklamada, COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16 bin 653 iş yerinin, 15 bin 98 kez denetlendiği, bu iş yerlerinden kurallara uymayan 292 tanesine idari işlem yapıldığı belirtildi.

228 KİŞİ YURTLARDA KALIYOR

Öte yandan güvenlik birimleri tarafından yapılan denetimlerde 140 bin 867 kişiye kimlik kontrolü yapıldığı ve bu kontrollerde aranan 335 kişinin yakalandığı öğrenildi. Denetlenen 14 bin 587 iş yerinden, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 67 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 479kişiye idari işlem yapıldığı ifade edildi. Öte yandan İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 35 kişi zorunlu olarak, 193 kişi de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 228 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutulduğu öğrenildi.