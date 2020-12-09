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’nde 286 tedbirsize ceza!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, günlük olarak yapılan denetimler devam ediyor. genelinde Salı günü yapılan genel kontrol ve uygulamalarda 16’sı karantina, 89’u sokağa çıkma yasağı olmak üzere farklı tedbirleri ihlallerden 286 idari ceza kesildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 9.12.2020 09:56 ABONE OL
Kocaeli’nde 286 tedbirsize ceza!

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda Kocaeli genelinde Salı günü yapılan uygulamalarda bin 460 iş yeri denetlenirken, 15 bin 881 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 16, maske takma kuralına uymayan 110 kişi ve 3 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 10 kişiye, yasaklanan yerlerde sigara içen 48 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 89 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca ateş ölçer bulundurmayan 2, uyarıcı işaret ve sosyal mesafe belirtmeyen 1 iş yeri ile belirtilen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren 7 iş yeri olmak üzere toplamda 286 idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 61 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde bin 569 araç kontrol edildi.

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Kocaeli’nde 286 tedbirsize ceza!
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