Koronadan kaybettiği babası için yüzlerce kişiye mevlit yemeği yedirdi

Vaka sayısındaki artış hızı yüzde 100'e ulaşan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sağlık müdürü ile halk sağlığı başkanlarıyla toplantı yaptığı 2 ilden biri olan Antalya'nın Alanya ilçesinde şoke eden bir durum yaşandı. Geçtiğimiz hafta babası Ramazan Kuş'u koronavirüs nedeniyle kaybeden Mehmet Kuş, işyerinin önünde mevlit okutup yemek verdi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan mevlide yüzlerce vatandaş katıldı. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer yasal yaptırımların uygulanacağını vurgularken, "Bu herkese karşı ayıp" diye tepki gösterdi.