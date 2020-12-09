Kumar masalarında yakalandılar! 50 bin lira ceza yediler

İstanbul'da bir adreste yasa dışı kumar oynayan ve Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı davranarak maske ile sosyal mesafe kurallarına uymayan 12 kişiye 50 bin 50 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da yasa dışı kumar oynatılan bir adrese gece saat 01.3 sıralarında baskın yapıldı. Adreste gözaltına alınan M.K. ve Z.C. isimli iki şüpheli hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan işlem yapıldı. Kumar parası olduğu değerlendirilen 34 bin 400 liraya el konuldu. Adreste yasa dışı kumar oynayan ve Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı davranarak maske ile sosyal mesafe kurallarına uymayan 12 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Kabahatler Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 50 bin 50 lira idari para cezası kesildi.